Inchiesta Prisma oggi possibile giornata decisiva | è attesa la decisione sul patteggiamento Tutti gli aggiornamenti
Inchiesta Prisma, ore decisive a Roma: il Gup si esprime sulle richieste di Agnelli e degli ex dirigenti, i pm hanno dato parere favorevole. Una giornata che potrebbe scrivere la parola fine su una delle vicende giudiziarie più complesse e sofferte della storia recente della Juventus. Oggi, lunedì 22 settembre, è infatti un giorno potenzialmente decisivo per il Processo Prisma, il procedimento che vede coinvolti il club bianconero e alcuni suoi ex dirigenti in merito ai presunti illeciti legati alle plusvalenze fittizie e alle cosiddette “manovre stipendi”. L’attesa è tutta per la decisione del Gup del Tribunale di Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: inchiesta - prisma
#Cronaca Sorrento, proroga tecnica alla cooperativa Prisma per la mensa dell’asilo Benzoni, la stessa da cui e’ partita l’inchiesta sul sindaco Coppola - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Sorrento, proroga tecnica alla cooperativa Prisma per la mensa dell’asilo Benzoni, la stessa da cui e’ partita l’inchiesta sul sindaco Coppola - X Vai su X
Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento; LIVE! Juventus penalizzata di 15 punti: le reazioni; Inchiesta sui conti Juve: duecento richieste di parte civile.
INCHIESTE E POLITICA/ Dimissioni di Occhiuto e voto in Calabria, l’unica risposta possibile al piano dei pm - L’inchiesta che vede coinvolto in Calabria il presidente della regione dimissionario Roberto Occhiuto è un altro tassello del piano dei pm Occhiuto in Calabria si gioca il tutto per tutto. Lo riporta ilsussidiario.net