Inchiesta Prisma oggi possibile giornata decisiva | è attesa la decisione sul patteggiamento Tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inchiesta Prisma, ore decisive a Roma: il Gup si esprime sulle richieste di Agnelli e degli ex dirigenti, i pm hanno dato parere favorevole. Una giornata che potrebbe scrivere la parola fine su una delle vicende giudiziarie più complesse e sofferte della storia recente della  Juventus. Oggi, lunedì 22 settembre, è infatti un giorno potenzialmente decisivo per il  Processo Prisma, il procedimento che vede coinvolti il club bianconero e alcuni suoi ex dirigenti in merito ai presunti illeciti legati alle plusvalenze fittizie e alle cosiddette “manovre stipendi”. L’attesa è tutta per la decisione del Gup del Tribunale di  Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

