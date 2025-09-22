Inchiesta Prisma oggi possibile giornata decisiva | è attesa la decisione sul patteggiamento Tutti gli aggiornamenti

Inchiesta Prisma, ore decisive a Roma: il Gup si esprime sulle richieste di Agnelli e degli ex dirigenti, i pm hanno dato parere favorevole. Una giornata che potrebbe scrivere la parola fine su una delle vicende giudiziarie più complesse e sofferte della storia recente della Juventus. Oggi, lunedì 22 settembre, è infatti un giorno potenzialmente decisivo per il Processo Prisma, il procedimento che vede coinvolti il club bianconero e alcuni suoi ex dirigenti in merito ai presunti illeciti legati alle plusvalenze fittizie e alle cosiddette “manovre stipendi”. L’attesa è tutta per la decisione del Gup del Tribunale di Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

