Inchiesta Prisma, è stato accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene. Cosa succede l’ex presidente e dirigenti Juve. Sipario sull’inchiesta Prisma. Il GUP di Roma ha dato il via libera definitivo ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus, chiudendo di fatto il procedimento penale che ha scosso il club bianconero e il calcio italiano. Prosciolto, invece, l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Le pene patteggiate e il proscioglimento di Arrivabene. L’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice-presidente Pavel Nedved e l’ex DS Fabio Paratici hanno visto accolte le loro richieste di patteggiamento, con pene sospese che vanno da un minimo di undici mesi a un massimo di un anno e otto mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus