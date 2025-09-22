Inchiesta Prisma il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli Nedved e Paratici Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus
Inchiesta Prisma, è stato accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene. Cosa succede l’ex presidente e dirigenti Juve. Sipario sull’inchiesta Prisma. Il GUP di Roma ha dato il via libera definitivo ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus, chiudendo di fatto il procedimento penale che ha scosso il club bianconero e il calcio italiano. Prosciolto, invece, l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Le pene patteggiate e il proscioglimento di Arrivabene. L’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice-presidente Pavel Nedved e l’ex DS Fabio Paratici hanno visto accolte le loro richieste di patteggiamento, con pene sospese che vanno da un minimo di undici mesi a un massimo di un anno e otto mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: inchiesta - prisma
Inchiesta Prisma, oggi possibile giornata decisiva: è attesa la decisione sul patteggiamento. Tutti gli aggiornamenti
Inchiesta #Prisma #Juve Oggi possibile giornata decisiva ? - X Vai su X
#Cronaca Sorrento, proroga tecnica alla cooperativa Prisma per la mensa dell’asilo Benzoni, la stessa da cui e’ partita l’inchiesta sul sindaco Coppola - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta Prisma, ok da gup Roma a patteggiamento ex vertici Juve; Processo Prisma, i dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento: i motivi dietro la scelta. Il futuro degli ex vertici, Andrea Agnelli pensa al ritorno in bianconero?; Processo Juventus: il Tribunale di Roma respinge le richieste degli indagati, il processo va avanti.
Juventus, inchiesta plusvalenze: patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Non luogo a procedere per Arrivabene - Il via libera dal gup di Roma nell'ambito dell'inchiesta «Prisma». Da torino.corriere.it
Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste di Agnelli e degli altri ex dirigenti: ok al patteggiamento - Il Gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti richiesti dagli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" su presunte irregolarità nella compravendita di calciatori. Riporta msn.com