Inchiesta Prisma il Codacons si attiva per il risarcimento delle parti civili Le ultime novità dopo il patteggiamento accolto in data odierna

Inchiesta Prisma, il Codacons attiva per risarcire le parti civili. Novità importanti dopo il patteggiamento accolto in data odierna. Chiuso il capitolo penale con i patteggiamenti, per la Juventus e i suoi ex dirigenti si apre ora il fronte dei risarcimenti. Dopo il via libera del GUP di Roma, che ha messo la parola fine all’inchiesta Prisma, l’attenzione si sposta sulle oltre 200 parti civili – tra cui azionisti e associazioni di consumatori – che si erano costituite nel procedimento. QUI: Inchiesta Prisma, comunicato ufficiale della Juventus: «Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

