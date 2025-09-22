Inchiesta Prisma gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena
AGI - Il gup di Roma Anna Maria Gavoni ha dato l'ok alle richieste di patteggiamento - che vanno da 1 anno e 8 mesi a 11 mesi -, per una serie di persone tra le quali anche gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell' indagine 'Prisma' arrivata nella Capitale da Torino. Coinvolti Agnelli, Nedved e Paratici. Nell' inchiesta sono coinvolti, tra gli altri, l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vice Pavel Nedved, Fabio Paratici. Per Maurizio Arrivabene accolta la richiesta di 'non luogo a procedere' sollecitata dal pm Lorenzo Del Giudice. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. 🔗 Leggi su Agi.it
