inchiesta prisma gli ex vertici della juventus patteggiano la pena

AGI - Il  gup  di  Roma  Anna Maria Gavoni ha dato l'ok alle richieste di  patteggiamento  - che vanno da 1 anno e 8 mesi a 11 mesi -, per una serie di persone tra le quali anche gli ex vertici della  Juventus  nell'ambito dell' indagine 'Prisma'  arrivata nella Capitale da Torino. Coinvolti Agnelli, Nedved e Paratici. Nell' inchiesta  sono coinvolti, tra gli altri, l'ex presidente  Andrea Agnelli, l'ex vice  Pavel Nedved,  Fabio Paratici. Per  Maurizio Arrivabene  accolta la richiesta di 'non luogo a procedere' sollecitata dal pm  Lorenzo Del Giudice. Le  accuse, a vario titolo, sono quelle di  aggiotaggio,  ostacolo alla vigilanza  e  false fatturazioni. 🔗 Leggi su Agi.it

