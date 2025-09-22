Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inchiesta Prisma, gli ex vertici della Juve pattegiano la pena