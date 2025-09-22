Inchiesta Prisma gli ex vertici della Juve pattegiano la pena
Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: inchiesta - prisma
Inchiesta Prisma, oggi possibile giornata decisiva: è attesa la decisione sul patteggiamento. Tutti gli aggiornamenti
Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus
Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve
Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste di Agnelli e degli altri ex dirigenti: ok al patteggiamento #juventus - X Vai su X
#Cronaca Sorrento, proroga tecnica alla cooperativa Prisma per la mensa dell’asilo Benzoni, la stessa da cui e’ partita l’inchiesta sul sindaco Coppola - facebook.com Vai su Facebook
Caso Plusvalenze, ex vertici Juve patteggiano la pena per l'inchiesta Prisma; Inchiesta Prisma, via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus; Inchiesta plusvalenze, Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena.
Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve - Lunga lista di patteggiamenti tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. Lo riporta fanpage.it
Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste degli ex dirigenti Juventus: ok al patteggiamento - Confermato il non luogo a procedere per l'ex Ceo, Maurizio Arrivabene - I patteggiamenti, che riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved e Fabio Paratici, vanno dagli undici mesi a un anno e otto mesi ... Come scrive affaritaliani.it