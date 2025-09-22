Inchiesta Prisma gli ex vertici della Juve pattegiano la pena

Feedpress.me | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

inchiesta prisma gli ex vertici della juve pattegiano la pena

© Feedpress.me - Inchiesta Prisma, gli ex vertici della Juve pattegiano la pena

In questa notizia si parla di: inchiesta - prisma

Inchiesta Prisma, oggi possibile giornata decisiva: è attesa la decisione sul patteggiamento. Tutti gli aggiornamenti

Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus

Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve

Caso Plusvalenze, ex vertici Juve patteggiano la pena per l'inchiesta Prisma; Inchiesta Prisma, via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus; Inchiesta plusvalenze, Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena.

inchiesta prisma ex verticiInchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve - Lunga lista di patteggiamenti tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. Lo riporta fanpage.it

Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste degli ex dirigenti Juventus: ok al patteggiamento - Confermato il non luogo a procedere per l'ex Ceo, Maurizio Arrivabene - I patteggiamenti, che riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved e Fabio Paratici, vanno dagli undici mesi a un anno e otto mesi ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Prisma Ex Vertici