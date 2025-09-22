Inchiesta Prisma comunicato ufficiale della Juventus | Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità La Società ha ritenuto… Ecco la nota del club dopo la sentenza

Inchiesta Prisma, comunicato ufficiale della Juventus dopo che è stato accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha emesso questo comunicato dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma relativo all’ex presidente Andrea Agnelli ed ex dirigenti Nedved e Paratici è stato accolto oggi dal gup di Roma. Di seguito riportata la nota. COMUNICATO – « Torino, 22 settembre 2025 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna il GUP del Tribunale di Roma ha accolto le istanze di applicazione della pena su richiesta di tutte le parti (imputati e PP. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inchiesta Prisma, comunicato ufficiale della Juventus: «Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità. La Società ha ritenuto…». Ecco la nota del club dopo la sentenza

In questa notizia si parla di: inchiesta - prisma

Inchiesta Prisma, oggi possibile giornata decisiva: è attesa la decisione sul patteggiamento. Tutti gli aggiornamenti

Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus

Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve

Juventus, conclusa l'inchiesta Prisma: patteggiano Agnelli, Nedved e Paratici #ASRoma - X Vai su X

#Cronaca Sorrento, proroga tecnica alla cooperativa Prisma per la mensa dell’asilo Benzoni, la stessa da cui e’ partita l’inchiesta sul sindaco Coppola - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento; Processo Juventus: il Tribunale di Roma respinge le richieste degli indagati, il processo va avanti; Paratici, il peso dell’inchiesta Prisma: sul Milan pressioni per non ingaggiarlo.

Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus - Inchiesta Prisma, è stato accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Si legge su juventusnews24.com

Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve - Lunga lista di patteggiamenti tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. fanpage.it scrive