Inchiesta Prisma comunicato ufficiale della Juventus | Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità La Società ha ritenuto… Ecco la nota del club dopo la sentenza

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inchiesta Prisma, comunicato ufficiale della Juventus dopo che è stato accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha emesso questo comunicato dopo che il patteggiamento per l’inchiesta Prisma relativo all’ex presidente Andrea Agnelli ed ex dirigenti Nedved e Paratici è stato accolto oggi dal gup di Roma. Di seguito riportata la nota. COMUNICATO – « Torino, 22 settembre 2025 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna il GUP del Tribunale di Roma ha accolto le istanze di applicazione della pena su richiesta di tutte le parti (imputati e PP. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

inchiesta prisma comunicato ufficiale della juventus il patteggiamento non comporta alcuna ammissione n233 riconoscimento di responsabilit224 la societ224 ha ritenuto8230 ecco la nota del club dopo la sentenza

© Juventusnews24.com - Inchiesta Prisma, comunicato ufficiale della Juventus: «Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità. La Società ha ritenuto…». Ecco la nota del club dopo la sentenza

In questa notizia si parla di: inchiesta - prisma

Inchiesta Prisma, oggi possibile giornata decisiva: è attesa la decisione sul patteggiamento. Tutti gli aggiornamenti

Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus

Inchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve

Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento; Processo Juventus: il Tribunale di Roma respinge le richieste degli indagati, il processo va avanti; Paratici, il peso dell’inchiesta Prisma: sul Milan pressioni per non ingaggiarlo.

inchiesta prisma comunicato ufficialeInchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus - Inchiesta Prisma, è stato accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Si legge su juventusnews24.com

inchiesta prisma comunicato ufficialeInchiesta Prisma, accolte le richieste di patteggiamento per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti Juve - Lunga lista di patteggiamenti tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Prisma Comunicato Ufficiale