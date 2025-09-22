Inchiesta corruzione coinvolto il sindaco | ispettori in un comune del casertano
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’arresto per corruzione del sindaco Giuseppe Guida, poi tornato libero su decisione del Tribunale del Riesame, al Comune di Arienzo (Ce) arriva la Commissione d’Accesso del Viminale per verificare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata. La decisione è della Prefetta di Caserta Lucia Volpe che, in una nota spiega di aver “nominato, su delega del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la commissione di indagine per la verifica dell’esistenza o meno di tentativi di infiltrazione o di collegamenti con la criminalità organizzata nell’amministrazione comunale di Arienzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
