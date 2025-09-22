Incendio nella notte in Brianza distrutti sette appartamenti Due feriti gravi evacuate famiglie con bambini

Un devastante incendio scoppiato nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre a Cremella (Lecco), ha distrutto una cascina di via San Giovanni, nel centro storico del paese. Sette gli appartamenti coinvolti nel rogo. Tra i feriti un bimbo di 4 anni e un vigile del fuoco L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incendio nella notte in Brianza, distrutti sette appartamenti. Due feriti gravi, evacuate famiglie con bambini

