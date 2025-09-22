Incendio nella notte | devastata l' auto del sindaco di Oria Ferretti
ORIA - Un incendio ha devastato la Volkswagen Tiguan del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. L'episodio si è verificato intorno alle ore 3.30 della scorsa notte (lunedì 22 settembre). Il mezzo era parcheggiato nei pressi dell'abitazione del primo cittadino, nella periferia della Città federiciana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
