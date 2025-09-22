Incendio in una palazzina nel Lecchese sei feriti | tra loro anche un bimbo di 4 anni e uno dei pompieri

La scorsa notte un incendio è scoppiato all'interno di un complesso di abitazioni in provincia di Lecco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: uno di loro è rimasto ferito nelle operazioni di spegnimento. Il bilancio è di 14 persone coinvolte: quattro, tra cui un bimbo di 4 anni, portati all'ospedale Niguarda. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brucia una casa a Cremella, nel lecchese: due feriti gravi - Il rogo, scoppiato nella notte, ha coinvolto tre piani di una palazzina. Segnala rainews.it