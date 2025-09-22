Incendio in un appartamento | la proprietaria messa in salvo e trasportata in ospedale

Un incendio è divampato la scorsa notte in un'abitazione di Gaeta. Nel rogo è rimasta coinvolta la proprietaria dell'appartamento, che si trovava in casa ed è stata messa in salvo dai vigili del fuoco, affidata alle cure del personale del 118 e poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Formia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

