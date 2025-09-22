Incendio Ecoface i gestori ringraziano i vigili del fuoco
Due escavatori dei vigili del fuoco di Palermo e un mezzo privato hanno operato durante la notte nella zona industriale di Ravanusa per smassare e raffreddare i rifiuti dell’incendio nello stabilimento Ecoface Industry.L'incendio all'Ecoface è sotto controllo, Arpa già al lavoro e il sindaco di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: incendio - ecoface
L'incendio all'Ecoface è sotto controllo, Arpa già al lavoro e il sindaco di Ravanusa lancia un appello: "Restate a casa"
L'incendio all'Ecoface: 3 escavatori e squadre di pompieri ancora al lavoro, il sindaco di Ravanusa chiude le scuole
Incendio a Ravanusa: fiamme e fumo nell’impianto Ecoface Industry. , . I carabinieri indag - facebook.com Vai su Facebook
L'incendio all'Ecoface: 3 escavatori e squadre di pompieri ancora al lavoro, il sindaco di Ravanusa chiude le scuole ift.tt/Y3KDg5f - X Vai su X
Incendio Ecoface, i gestori ringraziano i vigili del fuoco.
Incendio al Viper Theatre, il gestore Marco Caciagli: «Un disastro, a rischio 40 posti di lavoro e l'intera stagione» - dice il gestore del teatro Viper Marco Caciagli all'indomani dell'incendio che ha distrutto il locale di via Pistoiese - Si legge su corrierefiorentino.corriere.it