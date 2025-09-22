Incendio a Rovato vicino Brescia a fuoco magazzino di pneumatici | ordinanza del Comune per la salute pubblica
Fiamme e un'intensa nube di fumo nero si sono innalzate a causa di un incendio nello scantinato di un edificio a Rovato, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: incendio - rovato
Scoppia un incendio in un magazzino di pneumatici a Rovato, il sindaco ai cittadini: “Non state all’aperto”
Incendio in un magazzino di pneumatici a Rovato: il sindaco invita i cittadini a non restare all’aperto in attesa dei rilievi sulla qualità dell’aria. Una persona è stata ricoverata per intossicazione da monossido. - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Rovato, le fiamme hanno raggiunto il tetto - X Vai su X
Incendio a Rovato, le fiamme hanno raggiunto il tetto; Scoppia un incendio in un magazzino di pneumatici a Rovato, il sindaco ai cittadini: Non state all'aperto; Incendio a Rovato: l’ordinanza del Comune per la sicurezza.
Scoppia un incendio in un magazzino di pneumatici a Rovato, il sindaco ai cittadini: “Non state all’aperto” - Un magazzino di pneumatici è andato a fuoco in un seminterrato a Rovato (Brescia) nel pomeriggio del 22 settembre ... Segnala fanpage.it
Rovato, grosso incendio in un magazzino di pneumatici - Un incendio è scoppiato a Rovato, in via XXV Aprile, in uno scantinato dove erano stoccati degli pneumatici. giornaledibrescia.it scrive