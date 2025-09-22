Arezzo, 22 settembre 2025 – Alle ore 16, alla presenza delle autorità cittadine, si terrà l’apertura dell’esposizione, organizzata del team di ricerca del Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena: Sebastiano Roberto, Francesca Bianchi, Gozde Yildiz, Giacomo Maria Salerno. La mostra verrà visitata al mattino dalle scuole del territorio. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo, dell’Azienda USL Toscana Sud Est e della Fraternita dei Laici, e il sostegno di Unicoop Firenze, intende illustrare le attività progettuali e di divulgazione compiute dal team di ricerca con l’obiettivo di valorizzare le memorie identitarie del Parco storico del Pionta richiamando su di esso l’attenzione e l’impegno partecipativo della società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurazione della mostra “Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo”