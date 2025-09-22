Inaugurazione anno scolastico Mattarella | I docenti sono pilastri della scuola non vanno lasciati mai soli

Orizzontescuola.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto alle autorità, agli studenti e agli insegnanti con parole cariche di riconoscenza e attenzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurazione - anno

Sala più grande ed accogliente, un anno dopo l'inaugurazione la pasticceria si amplia

Salerno Formazione Business School, a settembre l’inaugurazione dell’Anno Accademico

Maison della danza, si riparte il 13 settembre col nuovo anno accademico e l'inaugurazione di due nuove sale

Mattarella oggi a Napoli per l'inaugurazione dell’anno scolastico; Il Presidente Mattarella inaugura l’anno scolastico a Napoli; Inaugurazione anno scolastico, Mattarella: I docenti sono pilastri della scuola, non vanno lasciati mai soli.

inaugurazione anno scolastico mattarellaSergio Mattarella a Napoli, è il giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico: visite a Nisida, Pausilipon e Rossini - C’è emozione non solo tra i ragazzi dell’ex Capalc di via Terracina, dove condividono ... Secondo ilmattino.it

Mattarella oggi a Napoli per l'inaugurazione dell’anno scolastico - si tiene in comprensorio scolastico che, nel quartiere di Fuorigrotta, vede tre istituti riuniti: l’Alberghiero Rossini, il ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurazione Anno Scolastico Mattarella