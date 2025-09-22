Inaugurato a Torremaggiore il teatro all' aperto intitolato a Fabrizio De André

Ieri sera, 21 settembre, a Torremaggiore è stato inaugurato il nuovo teatro all’aperto ‘Fabrizio De André’, un’opera realizzata interamente con fondi comunali, “segno concreto della volontà dell’Amministrazione di investire direttamente nella crescita culturale e sociale della comunità” commenta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: inaugurato - torremaggiore

?Torremaggiore: il teatro all’aperto Fabrizio De Andrè nel quartiere Spirito Santo sarà inaugurato domenica 21 settembre 2025, ecco le foto in anteprima #teatroallaperto #weareinpuglia #torremaggiore #torremaggiorecom #torremaggioreonline #quartierespi - facebook.com Vai su Facebook

Torremaggiore: il teatro all'aperto Fabrizio De Andrè nel quartiere Spirito Santo sarà inaugurato domenica 21 settembre 2025, ecco le foto in anteprima; Torremaggiore celebra la cultura con il nuovo Teatro all’Aperto “Fabrizio De André”; Teatro all'aperto Fabrizio De Andrè? Per Forza Italia Torremaggiore sembra un sacrario costato ben 230 mila euro con fondi comunali!.

Torremaggiore: inaugurato il teatro all’aperto “Fabrizio De André” Ieri - Con grande emozione e orgoglio, ieri sera abbiamo inaugurato il nuovo Teatro all’Aperto “Fabrizio De André”, un’opera realizzata interamente con fondi comunali: segno concreto della volontà ... noinotizie.it scrive

TORREMAGGIORE Torremaggiore annuncia il nuovo cartellone culturale: “Autunno Torremaggiorese 2025” - Dopo il grande successo di “Torrestate 2025” e della rassegna “Suggestioni Sub Flore”, che hanno registrato un notevole riscontro di pubblico e di presenze da tutta Italia, l’Amministrazione comunale ... Scrive statoquotidiano.it