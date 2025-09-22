Inaugurato a Candela il polo socio-sanitario di Villa Torre Bianca

Foggiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato il polo socio-sanitario di Villa Torre Bianca, situato ai piedi di Candela e a pochi passi dal casello della A16. La struttura, che comprende un centro diurno con 30 posti, una comunità socio-riabilitativa residenziale con 16 posti letto e impiega circa 35 operatori sanitari tra oss. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurato - candela

Inaugurato a Candela il polo socio-sanitario di Villa Torre Bianca; Candela inaugura il polo sociosanitario di Villa Torre Bianca dopo 40 anni; A Candela si inaugura il polo sociosanitario di Villa Torre Bianca.

inaugurato candela polo socioInaugurato a Candela il polo socio-sanitario di Villa Torre Bianca - Il sindaco Nicola Gatta: "Siamo riusciti a concretizzare questo progetto grazie ai fondi Fesr e a una programmazione seria e coordinata" ... Lo riporta foggiatoday.it

Inaugurato il nuovo polo socio sanitario di comunità - Oltre 200 persone fra cittadini, professionisti, associazioni di volontariato e studenti all’open day per l’inaugurazione del nuovo Polo socio sanitario di comunità di Sogliano. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Candela Polo Socio