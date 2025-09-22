Inaugurati i nuovi ambulatori della UOC di Ematologia a Frosinone
Questa mattina, presso la palazzina Q di via Armando Fabi, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi ambulatori della UOC di Ematologia, diretta dalla dottoressa Antonella Ferrari. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno straordinario dell’Associazione per la Vita Carlo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
