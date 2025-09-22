Inaugurati i nuovi ambulatori della UOC di Ematologia a Frosinone

Frosinonetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso la palazzina Q di via Armando Fabi, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi ambulatori della UOC di Ematologia, diretta dalla dottoressa Antonella Ferrari. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno straordinario dell’Associazione per la Vita Carlo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurati - nuovi

Inaugurati i nuovi trampolini per le Olimpiadi invernali 2026

Milano-Cortina 2026, inaugurati i nuovi trampolini di Predazzo: test ufficiali per le Olimpiadi

Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione

Inaugurati i nuovi ambulatori della UOC di Ematologia a Frosinone; Follonica, inaugurato il nuovo ambulatorio pediatrico per cure odontoiatriche e ortodontiche; nDay’: inaugurati al Gemelli i nuovi Ambulatori di Nutrizione Clinica.

Ospedale Gallino Asl 3. Inaugurati i nuovi ambulatori di medicina integrata - Omotossicologia, agopuntura, micromesoterapia, massaggio energetico, trattamento di ionorisonanza, shiatsu, ipnosi e lifecoaching. Secondo quotidianosanita.it

Due nuovi ambulatori al Centro Speranza di Fratta Todina - Due nuovi servizi ambulatoriali, uno per la diagnosi ed il trattamento della disfagia e l'altro per l'ecografia polmonare, sono stati inaugurati al Centro Speranza di Fratta Todina. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurati Nuovi Ambulatori Uoc