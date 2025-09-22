Inaugurate due nuove stanze della casa famiglia La Volpe della comunità Piccolo principe Aps

Giornata importante per l'associazione “Piccolo principe Aps” che, in occasione della riapertura delle scuole, nei giorni scorsi alla presenza del consiglio direttivo e dell'assessore comunale Valeria Toppetti ha inaugurato due nuove camere da letto della comunità educativa “La Volpe”, casa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: inaugurate - nuove

Vandalizzate le nuove panchine di Tor Marancia: "Inaugurate da pochi mesi, è sconfortante"

Al Gom traguardo storico: inaugurate le nuove sale operatorie di ostetricia e ginecologia

Legalità e cultura oltre le sbarre: due nuove biblioteche inaugurate nella Casa Circondariale di Avellino

15 settembre 2025 - Inaugurate due nuove aule della nostra scuola primaria. - facebook.com Vai su Facebook

Gom Reggio Calabria: inaugurate nuove sale operatorie per Ostetricia e Ginecologia Più sicurezza e efficienza per mamme e donne https://avveniredicalabria.it/nuove-sale-operatorie-di-ostetricia-e-ginecologia-a-reggio-calabria/… #Sanità #RegioneC - X Vai su X

Inaugurate due nuove stanze della casa famiglia La Volpe della comunità Piccolo principe Aps; Padova. Inaugurate 2 nuove stanze per il programma di trapianto e terapie cellulari avanzate; Inaugurate alle IOV due nuove stanze dedicate al programma di trapianto e terapie cellulari avanzate.

Iov, inaugurate due nuove stanze a bassa carica microbica. Dg Bonavina: «L'Istituto si prepara a un'altra fase nella gestione dei tumori» - Lo Iov (Istituto Oncologico Veneto) di Padova ha presentato due nuove stanze a bassa carica microbica dotate di flusso laminare e dedicate al potenziamento del programma trapiantologico e ... Da ilgazzettino.it

Padova. Inaugurate 2 nuove stanze per il programma di trapianto e terapie cellulari avanzate - Il programma di trapianto di cellule staminali presso l’Istituto Oncologico Veneto è attivo dal 2006, all’interno del Reparto di Oncologia 1 ... Riporta quotidianosanita.it