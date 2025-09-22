Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit

(Adnkronos) – Nel 2024 in Italia si sono registrate nel complesso 592.882 denunce di infortunio sul lavoro, di cui 1.202 con decessi. Numeri che rappresentano una emergenza sociale: quasi il 90% degli incidenti si concentra nel settore Industria e Servizi, con un quarto dei casi nel comparto manifatturiero e un’incidenza particolarmente alta nelle Costruzioni, Sanità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit

In questa notizia si parla di: inail - artes

Denuncia di infortunio: cosa devono fare i datori di lavoro L’INAIL ha chiarito gli adempimenti e le sanzioni legati all’obbligo di denuncia degli infortuni non guaribili entro 3 giorni, previsto dall’art. 53 del D.P.R. 1124/1965. Cosa sapere: - La denuncia va - facebook.com Vai su Facebook

Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit; Miss Italia 2025, tutto quello che c’è da sapere sulla finalissima: chi sono le 40 ragazze in gara e dove vederla in tv e online; Rio Ari O. Luca Carboni, 40 anni tra musica e arte.

Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit - Robotica, intelligenza artificiale, big data e sensoristica IoT possono trasformarsi in strumenti di tutela quotidiana per i lavoratori ... Scrive adnkronos.com

In Umbria la quinta tappa di 'Inail Insieme' - Creare un filo diretto con i territori, ponendo le basi per un confronto costante sui temi prioritari di competenza dell'Istituto, rappresenta il cardine di "Inail Insieme", il percorso in tutta ... ansa.it scrive