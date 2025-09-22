In una birreria storica di Monaco la supermodella tedesca si scatena tra botti aperte a martellate e balli tradizionali

22 set 2025

N on poteva che essere lei, Heidi Klum, a trasformare l’inizio dell’Oktoberfest in un evento fuori dall’ordinario. La supermodella tedesca, 52 anni, ha inaugurato la prima edizione dell’HeidiFest, un party esclusivo andato in scena nella storica birreria Hofbräuhaus di Monaco. Tra birra servita in boccali oversize, canzoni popolari e ospiti internazionali, la serata ha messo insieme glamour e tradizione, aprendo la strada a quella che sembra già una nuova ricorrenza annuale. Heidi Klum: insta-gallery. guarda le foto Heidi Klum, birra a fiumi e tradizione bavarese. Per questa prima edizione, Heidi Klum ha voluto rendere omaggio alle proprie radici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

