Tanti russiani ieri mattina al teatro comunale hanno assistito alla consegna dei premi ’Artoran a Ross’ a Franco Belosi e ’Un amico per Russi’ a Rosa Anna Conti. Franco Belosi, che vive a Forlì, è un fisico, insegnante per 20 anni e ricercatore del Cnr (Centro nazionale delle ricerche), autore di importanti studi sull’atmosfera, in particolare sulle nubi e la formazione dei cristalli di ghiaccio. È stato presentato da Giancarlo Utili, che ha ricordato la sua curiosità fin da ragazzo: "Porsi delle domande sul perché un fenomeno avviene in un determinato modo e non in un altro è la molla della ricerca" ha affermato Belosi, che ha poi aggiunto che "la maggior parte della ricerca oggi la fanno i giovani, per lo più con contratti precari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In tanti per i riconoscimenti ai russiani più meritevoli