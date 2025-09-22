In tanti alla giornata del donatore Raccolte 850 sacche di sangue
Se la vitalità di un’associazione si misura dalla partecipazione, Avis Bondeno può certamente dirsi soddisfatta per quella di sabato, durante la Giornata del Donatore 2025, svoltasi nella sede dell’associazione Turistica Santabianchese. Una cerimonia servita, come ogni anno, per cementare un gruppo di volontari importante, in termini numerici, e anche per ringraziare attraverso la distribuzione delle benemerenze i tanti donatori che nel corso degli anni si sono resi partecipi dell’attività avisina. Con uno spazio importante riservato anche ai giovani, che vanno ad integrare le forze dell’associazione stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
