In Puglia la 19ª Granfondo Ciclistica dei Trapiantati | dal 27 settembre al 4 ottobre

L'EVENTO. Una manifestazione per promuovere la donazione di organi L'Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo, in collaborazione con la Asst Papa Giovanni XXIII e il Centro Regionale Trapianti della Puglia.

Torna la Granfondo dei trapiantati: la 19ª edizione attraverserà la Puglia

