In Puglia 5 borse di studio per studenti palestinesi | Segno di vicinanza per la popolazione di Gaza

La Regione Puglia annuncia la messa a disposizione di cinque borse di studio, del valore di 30.000 euro ciascuna, dedicate a studentesse e studenti palestinesi residenti nella Striscia di Gaza, per la frequenza di corsi di laurea triennali presso le università pugliesi. L’iniziativa - evidenzia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sono in pagamento le borse di studio 2024/25, per gli studenti del biennio (I e II classi) https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/borse-di-studio-2024-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Regione Puglia: cinque borse di studio per studenti palestinesi della Striscia di Gaza - Le borse di studio copriranno le spese di iscrizione, vitto, alloggio e altre necessità legate alla permanenza in Puglia, garantendo così un sostegno completo ai beneficiari. Secondo giornaledipuglia.com