In Perù la Ge Z contro la riforma delle pensioni E l’85% dei cittadini si vergogna della corruzione e dei politici

Ossa e teschio bianchi, sfondo nero. La Jolly Roger rievocata dalla serie comics One Piece – avvistata anche nelle recenti proteste di Giacarta, Katmandu e Parigi – ora sventola a Lima, in piazza San Martín, e simboleggia la rabbia di una generazione che si dice “tradita” e “derubata” dal governo presieduto da Dina Boluarte che, per risanare il bilancio, vara una stretta alle pensioni, lasciando però intatti i privilegi di una classe politica molto distante dal Paese reale e con un risibile indice di gradimento. “Siamo stanchi di sopportare un parlamento che fa soltanto i propri interessi. Questa generazione non ha più paura”, dicono influencer e organizzatori della “Marcia della generazione Z”, che si è tenuta sabato e domenica a Lima, Cuzco e Arequipa e alla quale hanno aderito collettivi e sigle sindacali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

