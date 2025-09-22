In mille sfilano al grido di Palestina libera | in centro il corteo per Gaza e contro il massacro FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione per Gaza organizzata per lunedì 22 settembre a Pescara, in concomitanza con lo sciopero nazionale indetto da Usb e sindacati di base (Cub, Adl, Sgb). "Free Free Palestine", "Palestina libera", "Siamo tutti antifascisti", "Siamo tutti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mille - sfilano

Oca, Diodoro ispira il corteo. Sfilano mille contradaioli

In mille sfilano al grido di Palestina libera: in centro il corteo per Gaza e contro il massacro [FOTO-VIDEO]; Pescara, più di mille persone alla manifestazione per la Palestina. Il grido del corteo: «Fermiamo il genocidio» //VIDEO; L'Italia in sciopero per la Palestina: si fermano treni e bus, cortei e mobilitazioni anche nelle piazze pugliesi.

mille sfilano grido palestina'Fermiamo Erode', in mille a Pescara sfilano per la Palestina - "Siamo tutti equipaggio di terra della Sumud Flotilla", "Viva la Palestina dei bambini", 'Fermiamo Erode", "Sangue di innocenti sulle mani di potenti": questi alcuni degli slogan che campeggiano su st ... msn.com scrive

Il grido per la Palestina: "Stop al genocidio e all'embargo a Gaza" - Decine di persone si sono ritrovate in piazza San Pietro a Bari, come un'armata pacifica, contro gli orrori della guerra a Gaza. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Mille Sfilano Grido Palestina