In migliaia a Pisa in strada per Gaza | adesioni e spinta alla mobilitazione da destra voci contrarie
Sono state almeno 5mila persone quelle che stamani, 22 settembre, sono scese in strada a Pisa raccogliendo l'invito di Usb Pisa e dei sindacati di base Cub, Adl e Sgb a "bloccare tutto" per "rompere ogni collaborazione con lo stato di Israele, difendere Gaza e fermare il genocidio, dire no alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
#Sciopero per #Gaza, maxi #corteo blocca il #porto di #Livorno. Migliaia di manifestanti anche a #Pisa e #Firenze
Migliaia di persone per GAZA e per la PACE Che bella Cascina questa sera Cgil pisa a "Cascina per Gaza (la pace la voce di tutti)" La CGIL di Pisa insieme a istituzioni, movimenti, reti, associazioni e cittadine/i; ha fatto sentire l
