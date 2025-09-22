In Francia già circola il nome | il vincitore del Pallone d’Oro 2025 è…

Vincitore Pallone d’oro. Come ormai accade ogni anno, alla vigilia della cerimonia ufficiale del Pallone d’Oro 2025 a Parigi, emergono indiscrezioni che promettono di svelare in anticipo il nome del vincitore. Stavolta, secondo il giornalista francese Romain Collet Gaudin, sarebbe Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, a trionfare davanti a Lamine Yamal del Barcellona. Le votazioni si sono chiuse lo scorso 4 settembre, ma l’esito resta noto soltanto al direttore di France Football, Vincent Garcia, che ha sempre dichiarato di non aver condiviso l’informazione con nessuno. Nonostante ciò, i leak social hanno fatto il giro del web, rilanciando il nome di Dembélé come nuovo re del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: francia - circola

La vittoria in rimonta della Francia per 18-13 sull'Irlanda nei quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby femminile è stata oscurata dalle polemiche, mentre sui social media circolano le immagini di un brutto incidente che ha coinvolto una giocatrice france - facebook.com Vai su Facebook

AAA Cercasi premier francese ben disposto al sacrificio. A Parigi il presidente Emmanuel Macron va di fretta. Circola insistente il nome del ministro Sébastien Lecornu, ma ci sono anche due opzioni a sinistra. Di @Mauro__Zanon - X Vai su X

Napoli, dalla Francia rilanciano il nome di Todibo per la difesa. Ma la concorrenza non manca - Nelle ultime due stagioni il centrale classe '99 è stato il perno del Nizza, l'annata 2022/23 è stata brillante ed è ... Segnala tuttomercatoweb.com