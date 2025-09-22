In Fiera torna il ' Macrolibrarsi Fest' la rassegna dedicata al benessere di mente e corpo

Macrolibrarsi, l'e-commerce etico dedicato al benessere del corpo, della mente e dello spirito, annuncia la nuova edizione del Macrolibrarsi Fest, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Fiera di Cesena.Gli ospiti Il cuore del Macrolibrarsi Fest è il programma culturale, che anche.

