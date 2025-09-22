In fiamme foto di Meloni e Netanyahu

13.3 Durante il corteo organizzato a Napoli in occasione dello sciopero generale per Gaza,un gruppo di attivisti ha bruciato le foto del premier israeliano Netanyahu e della Presidente del Consiglio Meloni. A Milano, invece, davanti alla sede del Consolato Usa presidiata dalle forze dell'ordine, è stata data alle fiamme una bandiera a stelle e strisce, al grido di "Assassini". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: fiamme - meloni

Roma, esplosione al Prenestino. Meloni elogia il Maresciallo Assanti: “ha salvato una vita tra le fiamme”

Esplosione a Roma, miracolo tra le fiamme: un uomo salvato dal maresciallo Assanti. Meloni lo ringrazia

Manichino in fiamme: Mosap, si propaga cultura dell'antipolizia (v. 'A Milano nella notte bruciato manichino...' delle 16.35) (ANSA) - MILANO, 01 GEN - "Vergognoso quanto accaduto a Milano la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, dove un gruppo di delinqu - facebook.com Vai su Facebook

Vigili del Fuoco, Spinelli (FdI): grazie a Governo Meloni potenziamento nel territorio dell’Emilia Romagna https://lavocedelpatriota.it/vigili-del-fuoco-spinelli-fdi-grazie-a-governo-meloni-potenziamento-nel-territorio-dellemilia-romagna/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Guardian, l'83% dei morti a Gaza sono civili. Netanyahu dispone negoziati immediati - Il Ministero degli Esteri finlandese ha convocato oggi l'ambasciatore israeliano a Helsinki per protestare contro l'approvazione del piano coloniale E1; Meloni chiama Netanyahu, ma Israele dice no al cessate il fuoco: intanto a Gaza si continua a morire; Gaza, Meloni chiama Netanyahu e rinnova l'appello per un cessate il fuoco. Il premier israeliano sulla tregua: «Inaccettabili le richieste di Hamas.

Gaza, Meloni a Netanyahu: «Ora basta». L’Italia lancerà aiuti sulla Striscia - Giorgia Meloni sente Benjamin Netanyahu in ore drammatiche per Gaza: la Striscia ridotta a polveriera, una «situazione ... Riporta ilmessaggero.it

Meloni sente Netanyahu: “A Gaza situazione insostenibile. Garantire accesso umanitario” - La premier ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro dello Stato d'Israele, ... Si legge su quotidiano.net