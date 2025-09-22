In fabbrica una piazza di spaccio | compravendita di cocaina tra colleghi durante le ore notturne

I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno eseguito un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari (con applicazione del braccialetto elettronico) nei confronti di un 50enne, un 44enne e un 37enne. Le accuse sono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di estorsione per il solo 50enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it