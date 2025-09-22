In fabbrica una piazza di spaccio | compravendita di cocaina tra colleghi durante le ore notturne
I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno eseguito un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari (con applicazione del braccialetto elettronico) nei confronti di un 50enne, un 44enne e un 37enne. Le accuse sono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di estorsione per il solo 50enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fabbrica - piazza
Tivoli, trasformano la fabbrica in piazza di spaccio: tre arresti
Dal 19 al 21 settembre ChocoMoments arriva a Baveno in Piazza Alighieri e Piazza Matteotti! Un weekend tutto da gustare tra dolcezza, creatività e sorprese al cioccolato! Fabbrica del cioccolato per i più piccoli Laboratorio attivo tutti i giorni dalle 15.30 all - facebook.com Vai su Facebook
Alla Perugina riapre lo spaccio aziendale In fabbrica il punto vendita più goloso; Lavazza apre le porte al pubblico ogni mese: come andare alla scoperta dei segreti della lavorazione del caffè; In Veneto lo spaccio di occhiali più grande d'Italia.
In fabbrica una piazza di spaccio: compravendita di cocaina tra colleghi durante le ore notturne - I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno eseguito un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari (con applicazione del braccialetto elettronico ... fanpage.it scrive
Si spaccia anche in fabbrica. Cocaina venduta (e consumata) sul posto di lavoro, tre attesti - Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto avveniva in una struttura alle porte di Roma. Come scrive romatoday.it