In duecentomila ai funerali di Kirk la vedova commuove l’America | perdono il killer di Charlie Trump | io no video

“Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, proprio come quello che gli ha tolto la vita”. Così Erika Kirk, moglie dell’attivista ucciso il 10 settembre, nel suo intervento durante i funerali al State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, dove hanno partecipato oltre duecentomila persone. Erika Kirk in lacrime: perdono il killer di mio marito, lui avrebbe voluto così. “Sulla croce, il nostro Salvatore disse: ‘Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno!’ Quel ragazzo, quel giovane uomo, io lo perdono!” ha detto, scoppiando in lacrime.”Lo perdono perché è ciò che Cristo ha fatto ed è ciò che avrebbe fatto Charlie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

