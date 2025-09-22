In arrivo temporali e grandine su Napoli | scatta l' allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre. Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Temporali dopo il sole di settembre: in arrivo correnti umide

Il caldo rimane intenso, ma da lunedì sera in arrivo i primi temporali

