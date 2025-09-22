Milano, 22 set. (askanews) - Nello stadio di Glendale in Arizona migliaia di persone hanno partecipato ad una cerimonia di commemorazione per Charlie Kirk, l'attivista ultraconservatore ucciso a 31 anni durante un dibattito pubblico. All'evento, insieme con i familiari, ha partecipato tutto lo stato maggiore del "trumpismo", a partire dal presidente Trump e il vice presidente J.D. Vance, Pete Hegseth, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti. Presente anche Elon Musk, che è stato visto parlare con Trump, i due, dai rapporti tesi nell'ultimo periodo si sono stretti la mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Arizona la commemorazione per Kirk con Musk, Vance e Trump: "Un gigante"