In Arizona la commemorazione per Kirk con Musk Vance e Trump | Un gigante

Milano, 22 set. (askanews) - Nello stadio di Glendale in Arizona migliaia di persone hanno partecipato ad una cerimonia di commemorazione per Charlie Kirk, l'attivista ultraconservatore ucciso a 31 anni durante un dibattito pubblico. All'evento, insieme con i familiari, ha partecipato tutto lo stato maggiore del "trumpismo", a partire dal presidente Trump e il vice presidente J.D. Vance, Pete Hegseth, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti. Presente anche Elon Musk, che è stato visto parlare con Trump, i due, dai rapporti tesi nell'ultimo periodo si sono stretti la mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Iniziati i funerali di Charlie Kirk, in 60mila allo stadio in Arizona: presenti Trump e il vicepresidente Usa - La cerimonia funebre dell'attivista Charlie Kirk è in corso ora allo State Farm Stadium, sede degli Arizona Cardinals della NFL a Glendale, in Arizona ... fanpage.it scrive
In 200mila per i funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato". Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo" - Folla oceanica a Phoenix, Arizona, per commemorare l'attivista politico assassinato il 10 settembre scorso. Come scrive today.it