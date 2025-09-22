In 8mila bloccano il porto di Ancona il corteo per Gaza è un oceano di cori e colori | Basta massacri

Ancona, 22 settembre 2025 – Al grido ‘Blocchiamo tutto’ e ‘Stop al genocidio’, in quasi 8mila alle due manifestazioni anconetane organizzate sull’onda di solidarietà nazionale a favore della Global Sumud Flotilla partita dai camalli di Genova. Bloccato l’ingresso allo scalo passeggeri del Molo Da Chio, almeno due navi con destinazione i porti dell’altra sponda dell’Adriatico e della Grecia hanno conosciuto ritardi nelle operazioni con forti disagi per i passeggeri e i tir che dovevano essere caricati e scaricati; una delle due manifestazioni ha invece chiuso l’accesso al varco doganale della nuova darsena, dove si trova il porto commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

