In 350 a piazza in sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese
Nel tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre, a Sondrio si è tenuta una manifestazione davanti al palazzo della Prefettura in solidarietà con la popolazione palestinese e a sostegno della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale che mira a rompere l’assedio imposto a Gaza. Più di 350. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Gli studenti dei Licei di Cittanova scendono in piazza per la Palestina, con il sostegno delle...
Sono oltre ventimila, secondo una prima stima, le persone al momento in piazza a #Roma per la #manifestazione a sostegno della popolazione di #Gaza. Il flusso di partecipanti è in aumento perché sono in arrivo in piazza dei Cinquecento a Termini gruppi
Gaza, migliaia in piazza a Bologna a sostegno della "Global Sumud Flotilla" - 000 persone ha riempito piazza Nettuno a Bologna per il presidio a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla, la flotta navale solidale partita carica di aiuti per Gaza.
In tanti in piazza per sostenere la Global Sumud Flotilla e per testimoniare vicinanza al popolo palestinese. La Cgil: "Istituzioni finora troppo timide" - Tante le persone scese in piazza Duomo per la manifestazione a sostegno dell'azione umanitaria della Global Sumud Flotilla e per testimoniare vicinanza al popolo palestinese.