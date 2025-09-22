In 200mila per Kirk Trump | ucciso da un mostro La vedova perdona il killer

Tutto esaurito nello stadio da 70.000 posti, con migliaia di persone, secondo le stime circa 130mila, rimaste fuori. Il presidente americano Donald Trump parla quando in Italia è passata la mezzanotte. E infiamma la platea che è lì, a Glendale in Arizona, per dare l’ultimo saluto a Charlie Kirk: "Un martire della libertà, la sua voce vivrà per sempre. Ora è immortale – dice il presidente –. L’America è un paese in stato di choc: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione", ucciso da un "mostro radicalizzato". Prima del presidente, le lacrime di Erika Kirk, la vedova dell’attivista, che sale sul palco e ricorda il marito: "Dopo l’assassinio di Charlie, non abbiamo visto violenza, rivolte o rivoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

