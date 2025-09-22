Tutto esaurito nello stadio da 70.000 posti, con migliaia di persone, secondo le stime circa 130mila, rimaste fuori. Il presidente americano Donald Trump parla quando in Italia è passata la mezzanotte. E infiamma la platea che è lì, a Glendale in Arizona, per dare l’ultimo saluto a Charlie Kirk: "Un martire della libertà, la sua voce vivrà per sempre. Ora è immortale – dice il presidente –. L’America è un paese in stato di choc: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione", ucciso da un "mostro radicalizzato". Prima del presidente, le lacrime di Erika Kirk, la vedova dell’attivista, che sale sul palco e ricorda il marito: "Dopo l’assassinio di Charlie, non abbiamo visto violenza, rivolte o rivoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In 200mila per Kirk. Trump: ucciso da un mostro. La vedova perdona il killer