In 200mila per Kirk Trump | ucciso da un mostro La vedova perdona il killer
Tutto esaurito nello stadio da 70.000 posti, con migliaia di persone, secondo le stime circa 130mila, rimaste fuori. Il presidente americano Donald Trump parla quando in Italia è passata la mezzanotte. E infiamma la platea che è lì, a Glendale in Arizona, per dare l’ultimo saluto a Charlie Kirk: "Un martire della libertà, la sua voce vivrà per sempre. Ora è immortale – dice il presidente –. L’America è un paese in stato di choc: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione", ucciso da un "mostro radicalizzato". Prima del presidente, le lacrime di Erika Kirk, la vedova dell’attivista, che sale sul palco e ricorda il marito: "Dopo l’assassinio di Charlie, non abbiamo visto violenza, rivolte o rivoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: 200mila - kirk
In 200mila per i funerali di Charlie Kirk, Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo"
In 200mila per i funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato". Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo"
Funerali di Charlie Kirk in diretta, attese 200mila persone. La moglie Erika: “Indosso un suo ciondolo insanguinato”
Funerali di Charlie Kirk, in 200mila a Glendale. La vedova: "Aveva il sorriso di Monna Lisa" - X Vai su X
Il giorno dei funerali di Charlie Kirk a Phoenix, già 200mila persone allo stadio. (ANSA) - facebook.com Vai su Facebook
Funerali Charlie Kirk, la vedova Erika: Perdono l'omicida. Trump: Ucciso da un mostro; In 200mila per Kirk. Trump: ucciso da un mostro. La vedova perdona il killer; I funerali di Kirk a Phoenix. Trump: 'Un gigante ucciso da un mostro'. La vedova: 'Lo perdono'.
In 200mila per Kirk. Trump: ucciso da un mostro. La vedova perdona il killer - La moglie dell’attivista: è morto felice, perdono quel giovane che lo ha ucciso. Scrive msn.com
In 200mila per i funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato". Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo" - Folla oceanica a Phoenix, Arizona, per commemorare l'attivista politico assassinato il 10 settembre scorso. Lo riporta today.it