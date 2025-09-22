Imprò - la sfida spettacolo il 26 settembre al teatro Asfalto a Lecce

Lecceprima.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la XIV stagione teatrale “Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale” Infiniti mondi, con l'organizzazione artistica a cura di ImprovvisartInfiniti mondi, un mosaico cangiante, un cielo pieno di costellazioni da visitare e di terre da esplorare. Il teatro d’improvvisazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impr - sfida

imprò - la sfida spettacolo il 26 settembre al teatro Asfalto a Lecce - Al via la XIV stagione teatrale “Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale” Infiniti mondi, con l'organizzazione artistica a cura di Improvvisart Infiniti mondi, un mosaico cangiante ... Si legge su lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Impr242 Sfida Spettacolo 26