Imprò - la sfida spettacolo il 26 settembre al teatro Asfalto a Lecce
Al via la XIV stagione teatrale “Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale” Infiniti mondi, con l'organizzazione artistica a cura di ImprovvisartInfiniti mondi, un mosaico cangiante, un cielo pieno di costellazioni da visitare e di terre da esplorare. Il teatro d’improvvisazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: impr - sfida
"Le imprese sociali alla sfida della transizione ecologica e della sostenibilità", convegno internazionale al Parco Horcynus https://ift.tt/zXdkgop https://ift.tt/1kjlwKb - X Vai su X
Imprese e lavoro: la sfida del futuro delle Marche. Per affrontare la transizione servono strumenti concreti: - investimenti mirati, - formazione professionale di qualità, - più risorse per ITS e università. Vogliamo una task force regionale che segua da vicino le t - facebook.com Vai su Facebook
imprò - la sfida spettacolo il 26 settembre al teatro Asfalto a Lecce - Al via la XIV stagione teatrale “Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale” Infiniti mondi, con l'organizzazione artistica a cura di Improvvisart Infiniti mondi, un mosaico cangiante ... Si legge su lecceprima.it