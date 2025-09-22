Imprenditoria e territorio a Villaricca apre Royal Pilates Studio

Teleclubitalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande entusiasmo in via della Libertà, a #Villaricca per l’inaugurazione della Royal Pilates Studio. Una nuova sala con attrezzature all’avanguardia per i corsi di pilates proposti da istruttori qualificati.   La Royal Pilates Studio si propone come un vero punto di riferimento per chi desidera prendersi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

imprenditoria e territorio a villaricca apre royal pilates studio

© Teleclubitalia.it - Imprenditoria e territorio, a Villaricca apre Royal Pilates Studio

In questa notizia si parla di: imprenditoria - territorio

Villaricca (Na), 1Q84 ristorante. Sushi, fusion e territorio. Ecco la cucina di Antonio Andreozzi e Nello Verde; Villaricca, in municipio la gang delle false residenze per i vip brasiliani; Imprenditore picchiato e minacciato: Siamo dei Casalesi. Quattro arresti.

Cerca Video su questo argomento: Imprenditoria Territorio Villaricca Apre