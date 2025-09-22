Impallomeni | Complimenti ad Allegri è in pole scudetto Pioli lo bacchettò e ora …

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio del momento del Milan e in particolare dell'impatto che ha avuto Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

impallomeni complimenti ad allegri 232 in pole scudetto pioli lo bacchett242 e ora 8230

© Pianetamilan.it - Impallomeni: “Complimenti ad Allegri, è in pole scudetto. Pioli lo bacchettò e ora …”

In questa notizia si parla di: impallomeni - complimenti

Impallomeni: "Milan, la priorità sul mercato non dovrebbe essere un difensore?" - Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio &#232; intervenuto Stefano Impallomeni. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Impallomeni Complimenti Allegri 232