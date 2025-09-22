Immunità Salis sfida di voti in commissione Juri

Tra poche ore la commissione Juri del Parlamento europeo dovrà pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell’immunità di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Un voto a porte chiuse, carico di implicazioni politiche, che potrebbe decidere il destino giudiziario della docente brianzola detenuta in Ungheria per oltre un anno. La svolta alla commissione Juri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

