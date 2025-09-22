Immagini mariane riflesse | al Museo diocesano preziose copie della Madonna della consolazione

Dal 27 settembre al 22 novembre, in concomitanza alla presenza in Cattedrale del cinquecentesco dipinto della “Madonna della Consolazione”, patrona della città, il Museo diocesano ospiterà la Mostra "Immagini mariane riflesse". Saranno esposte alcune preziose copie ottocentesche su tela e in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

