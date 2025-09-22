Immagini dal Sannio | i Normanni gli ‘Uomini del Nord’ che arrivarono nel Sannio
Erano considerati gli “Uomini del Nord”, i Normanni, antico popolo norreno che si stanziò in Normandia agli inizi del X secolo; la loro terra d’origine era quella compresa tra Danimarca e Norvegia. L’etimo deriva dalle parole francesi NormansNormanz, plurale di Normant o dal norreno Norðmaðr, dall’analogo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
