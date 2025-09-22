Imec | il corridoio India?Europa che cambia gli equilibri globali

Lanciato ufficialmente al G20 di Nuova Delhi nel settembre 2023, l’ India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec) è un progetto ambizioso che mira a rivoluzionare i collegamenti infrastrutturali e commerciali tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Imec: una rete coordinata di infrastrutture. Il piano prevede una rete coordinata di ferrovie, porti, rotte marittime, connessioni digitali e corridoi energetici, per rafforzare il commercio globale e la sicurezza economica dei Paesi coinvolti. Il progetto è stato formalizzato con un Memorandum d’Intesa firmato il 9 settembre 2023 da otto attori chiave: India, Stati Uniti, Unione Europea, Italia, Francia, Germania, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

