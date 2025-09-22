Ilaria Salis | Voglio essere processata ma in Italia

Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese. In Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana» dice l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in un’intervista al Corriere.it. «Sono preoccupata, agitata. Ma sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ilaria Salis: "Voglio essere processata ma in Italia"

