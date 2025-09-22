Ilaria Salis ora frigna | Voglio essere processata in Italia non in Ungheria

In un'intervista al Corriere della Sera, Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), esprime la sua determinazione nel fronteggiare le accuse. Ma. solo in Italia. Arrestata nel febbraio 2024 a Budapest con l'accusa di aver aggredito a due estremisti di destra a Budapest durante il raduno "Giornata dell'Onore" – un evento che commemora l'assedio nazista del 1945 – Salis ha trascorso 15 mesi in carcere preventivo prima di essere liberata grazie all'elezione a europarlamentare a giugno 2024. Ora, accusata di lesioni, rivendica un processo equo: "Voglio essere processata, ma in Italia.

Domani il Parlamento europeo voterà sulla revoca dell'immunità di Ilaria Salis che, da Bruxelles, rivendica "il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso". Un processo siffatto non sarebbe possibile in Ungheria poiché,

Ilaria Salis e l'immunità, Parlamento Ue al voto: cosa può succedere

Ilaria Salis, 'voglio essere processata ma in Italia' - Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta.

Ilaria Salis e l'immunità in bilico, "voglio il processo ma in Italia perché in Ungheria sentenza già scritta" - Parlamento europeo al voto sulla revoca dell'immunità per Ilaria Salis: cosa accade se tolta e come cambia il processo giudiziario a suo carico