I commenti sono feroci sotto il post su X in cui Ilaria Salis inneggia allo sciopero generale che ha reso oggi, lunedì 22 settembre, una giornata infausta per milioni di lavoratori italiani. "Di fronte a un genocidio, alle complicità e all'inazione, sospendere il normale corso delle cose per lanciare un messaggio chiaro e forte è non solo giusto, ma necessario. Lo #sciopero è la scintilla che fa ardere il fuoco della solidarietà." La solidarietà? Risponde un utente inferocito: "Secondo me bisogna essere dei coglioni per far pagare all'Italia e agli italiani la guerra tra Hamas e Israele. Andate avanti così e riceverete sempre calci in c.

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis gode per lo sciopero che paralizza l’Italia. Il web: “Far pagare agli italiani la guerra è da cogli… Vergognati”