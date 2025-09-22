Ilaria Salis e l’immunità Parlamento Ue si prepara al voto
(Adnkronos) – Domani, martedì 23 settembre, la commissione Juri del Parlamento europeo voterà, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis. L'eurodeputata di Avs è accusata dall'Ungheria di aver aggredito due neonazisti ungheresi in occasione della giornata dell'onore, un raduno che commemora il tentativo, fallito, dei militari del Terzo Reich e dell'esercito . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Domani la commissione JURI del Parlamento europeo sarà chiamata a esprimersi sulla revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. Le accuse che le muove l’Ungheria – lesioni lievi e l’appartenenza a un’organizzazione terroristica antifascista, designa - X Vai su X
Nel silenzio generale, assistiamo a uno spettacolo osceno: Donzelli che pontifica dicendo che Ilaria Salis dovrebbe rinunciare all’immunità “per coerenza e coraggio”, i giornali di destra che rilanciano la linea con zelo ossequioso, il governo che si volta dall’alt - facebook.com Vai su Facebook
Immunità per Ilaria Salis. Toglierla sarebbe orribile, per ragioni sostanziali e formali - Il rischio che il Parlamento europeo possa privare Ilaria Salis dell’immunità mi pare una ipotesi talmente orribile da non concepirla come reale. Da huffingtonpost.it