Il week end del Rugby Valdarno
Arezzo, 22 settembre 2025 – Non è solo una vittoria, ma una celebrazione dello spirito del rugby quella che si è vista ieri a Gambassi Terme, dove l'under 14 del Rugby Valdarno ha affrontato la formazione locale in un incontro all'insegna del fair play e del bel gioco. Il risultato finale di 59-0 per i ragazzi valdarnesi, sebbene netto, è solo una parte della storia. Ciò che ha reso davvero speciale questa giornata non sono stati i punti segnati, ma la prova di forza e coesione messa in campo da entrambe le squadre. I giovani atleti del Rugby Valdarno hanno dimostrato una grande intesa, frutto di un lavoro di squadra costante e di una visione di gioco fluida e organizzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
